شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير طبي خطير.. طبيبة روسية متخصصة تكشف تفاصيل هامة عن مرض السكري ومؤشراته الخطيرة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحذير طبي خطير.. طبيبة روسية متخصصة تكشف تفاصيل هامة عن مرض السكري ومؤشراته الخطيرة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الدكتورة ناديجدا مكسيموفا، أخصائية أمراض الغدد الصماء، كيفية تحديد احتمال الإصابة بمرض السكري في مرحلة مبكرة. وتشير الأخصائية، إلى أن الأطباء يستخدمون مفهوم مقدمات السكري، التي يكون فيها مستوى سكر الغلوكوز في الدم أعلى من المعدل الطبيعي قليلا، ولكن لا يمكن اعتباره حالة مرضية> وتقول “كل شخص من بين 13 شخصا، يعاني من حالة مقدمات السكري، ويعاني سدس الأطفال الذين يولدون من أمهات كن خلال فترة الحمل يعانين من ارتفاع مستوى السكر من هذه الحالة أيضا. وأن 84% من هذه الحالات تطورت إلى مرض السكري”. وتضيف الخبيرة، تشخيص حالة مقدمات السكري، هو إنذار صادر من الجسم. ووفقا لها، ارتفاع مستوى سكر الغلوكوز في الدم لا يعني بالضرورة الإصابة بمرض السكري. ولكن لتجنب ذلك يجب تغيير نمط الحياة والنظام الغذائي كذلك. وتشير إلى أن زيادة الوزن ونمط الحياة الخامل، هي عوامل الخطر الرئيسية. ويساعد مؤشر كتلة الجسم على تحديد اللياقة البدنية للشخص. هذا المؤشر هو نتيجة حاصل قسمة الوزن بالكيلوغرامات على مربع الطول بالأمتار. وهناك عوامل أخرى: مستوى الكوليسترول في الدم وضغط الدم الثابت (14090 ملم. عمود زئبق). لذلك فإن التحكم بمؤشر مستوى الضغط والسكر والدهون الثلاثية مع النشاط البدني المعتدل في معظم الحالات يمكن أن يمنع التقرب من حدود مقدمات السكري وبالطبع الإصابة بمرض السكري نفسه. بحسب الخبيرة. الدكتورة ناديجدا مكسيموفا، أخصائية أمراض الغدد الصماء، كيفية تحديد احتمال الإصابة بمرض السكري في مرحلة مبكرة. وتشير الأخصائية، إلى أن الأطباء يستخدمون مفهوم مقدمات السكري، التي يكون فيها مستوى سكر الغلوكوز في الدم أعلى من المعدل الطبيعي قليلا، ولكن لا يمكن اعتباره حالة مرضية> وتقول “كل شخص من بين 13 شخصا، يعاني من حالة مقدمات السكري، ويعاني سدس الأطفال الذين يولدون من أمهات كن خلال فترة الحمل يعانين من ارتفاع مستوى السكر من هذه الحالة أيضا. وأن 84% من هذه الحالات تطورت إلى مرض السكري”. وتضيف الخبيرة، تشخيص حالة مقدمات السكري، هو إنذار صادر من الجسم. ووفقا لها، ارتفاع مستوى سكر الغلوكوز في الدم لا يعني بالضرورة الإصابة بمرض السكري. ولكن لتجنب ذلك يجب تغيير نمط الحياة والنظام الغذائي كذلك. وتشير إلى أن زيادة الوزن ونمط الحياة الخامل، هي عوامل الخطر الرئيسية. ويساعد مؤشر كتلة الجسم على تحديد اللياقة البدنية للشخص. هذا المؤشر هو نتيجة حاصل قسمة الوزن بالكيلوغرامات على مربع الطول بالأمتار. وهناك عوامل أخرى: مستوى الكوليسترول في الدم وضغط الدم الثابت (14090 ملم. عمود زئبق). لذلك فإن التحكم بمؤشر مستوى الضغط والسكر والدهون الثلاثية مع النشاط البدني المعتدل في معظم الحالات يمكن أن يمنع التقرب من حدود مقدمات السكري وبالطبع الإصابة بمرض السكري نفسه. بحسب الخبيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير طبي خطير.. طبيبة روسية متخصصة تكشف تفاصيل هامة عن مرض السكري ومؤشراته الخطيرة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.