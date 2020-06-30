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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: الحوثيون يعلنون عزمهم على إسقاط مدينة مأرب والسيطرة على كامل اليمن ويوجهون رسائل نارية: الساعات القادمة ستكون حاسمة

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements يا الحوثي عصر اليوم الاثنين عزمها في السيطرة على محافظة مأرب بعد سيطرتها على جبهة قانية بمحافظة البيضاء وأجزاء من مديرية ماهلية بمحافظة مأرب شرقي اليمن. وأكدت بأنها ستواصل تمددها حتى تسيطر على كامل التراب اليمني وتحريره ممن وصفتهم بالاحتلال السعودي الإماراتي. ودعت الجماعة الحوثية من اسمتهم بالشرفاء من أبناء محافظة مأرب وبقية المحافظات اليمنية للوقوف معها في عملية التي بدأتها من غرب محافظة مأرب. الحوثيون يعلنون عزمهم على إسقاط مأرب وأعلنت مليشيا الحوثي، اليوم الاثنين، تطهير مديرية ردمان في محافظة البيضاء بالكامل وأجزاء واسعة في محافظة مأرب. وأوضح الناطق باسم القوات التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، في إيجاز صحفي، أن “القوات المسلحة تمكنت من تطهير مساحة تقدر بـ400 كم مربع من المناطق في البيضاء ومأرب”، مضيفا أن “العمليات العسكرية استمرت باتجاه قانية حيث عاش العدو خلال تلك الفترة انهيارات واسعة في صفوفه وخسائر يومية”. وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014. ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وقد تصاعدت حدة هذا النزاع مع تدخل تحالف عسكري بقيادة يا الحوثي عصر اليوم الاثنين عزمها في السيطرة على محافظة مأرب بعد سيطرتها على جبهة قانية بمحافظة البيضاء وأجزاء من مديرية ماهلية بمحافظة مأرب شرقي اليمن. وأكدت بأنها ستواصل تمددها حتى تسيطر على كامل التراب اليمني وتحريره ممن وصفتهم بالاحتلال السعودي الإماراتي. ودعت الجماعة الحوثية من اسمتهم بالشرفاء من أبناء محافظة مأرب وبقية المحافظات اليمنية للوقوف معها في عملية التي بدأتها من غرب محافظة مأرب. الحوثيون يعلنون عزمهم على إسقاط مأرب وأعلنت مليشيا الحوثي، اليوم الاثنين، تطهير مديرية ردمان في محافظة البيضاء بالكامل وأجزاء واسعة في محافظة مأرب. وأوضح الناطق باسم القوات التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، في إيجاز صحفي، أن “القوات المسلحة تمكنت من تطهير مساحة تقدر بـ400 كم مربع من المناطق في البيضاء ومأرب”، مضيفا أن “العمليات العسكرية استمرت باتجاه قانية حيث عاش العدو خلال تلك الفترة انهيارات واسعة في صفوفه وخسائر يومية”. وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014. ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وقد تصاعدت حدة هذا النزاع مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 دعماً للحكومة. وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

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