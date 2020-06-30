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صنعاء - ياسمين الخيامي - الحكومة القطرية تقصم ظهور هذه الفئة من المغتربين اليمنيين وتطالب بمغادرتهم الاراضي القطرية بصورة عاجلة..لن تصدق لماذا فعلت قطر ذلك

2020/06/30 الساعة 06:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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