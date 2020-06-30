شكرا لمتابعة خبر عن مباشرة بعد خطاب الرئيس هادي..الحوثي يرفع راية التحدي في وجه التحالف والشرعية..وقناة المسيرة تعلن هذا الخبر العسكري الذي هز كل اركان الشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مباشرة بعد خطاب الرئيس هادي..الحوثي يرفع راية التحدي في وجه التحالف والشرعية..وقناة المسيرة تعلن هذا الخبر العسكري الذي هز كل اركان الشرعية

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