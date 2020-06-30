الامارات تصادر دفعة اخرى من العملة النقدية المطبوعة حديثاً ومصادر تؤكد تواطؤ هادي في العملية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المكلا

للمرة الثانية على التوالي وفي اقل من شهر واحد، تنجح الامارات ومليشياتها، في مصادرة مبالغ كبيرة جلبتها حكومة المرتزقة الى اليمن بعد طباعتها بصورة غير شرعية في الخارج.

واكد مسؤول في حكومة المرتزقة ان قوات اماراتية متمركزة في ميناء المكلا قامت بنهب حاويات تحوي مبالغ مالية عقب وصولها الى ميناء المكلا ، مشيراً الى ان القوات الإماراتية قامت بنقل الحاويات التي تحوي على اوراق نقدية مطبوعة حديثاً الى مطار الريان الخاضع لسيطرتها.

وقال محمد قيزان في تغريدة له على حسابه بتويتر أن القوات الاماراتية في مطار الريان اقتحمت ميناء المكلا وقامت بتحميل ونهب 5 حاويات من اموال الدولة المطبوعة في روسيا.

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يشار الى ان حكومة المرتزقة تستميت في طباعة المزيد من الاوراق النقدية بدون غطاء لاغراق السوق يها، بغية سحب العملة الصعبة من الاسواق وتهريبها الى الخارج.

وكان المجلس الانتقالي المملوك للامارات قام قبل عدة اسابيع بمصادرة سبع حاويات تقل اموالاً مطبوعه من قبل حكومة هادي.

وقد حاولت حكومة المرتزقة الدفع بأموال جديدة وارسالها الى حضرموت التي تسيطر عليها تحسباً من قيام الانتقالي بمصادرتها، غير أن القوات الإماراتية تدخلت لتقوم بمصادرة الدفعة الاخيرة وسط عجز حكومة هادي عن مقاومتها.

مصادر مطلعة أكدت من جانبها لـ”الخليج 365” الى وجود مؤشرات قوية عن تورط الفار عبدربه منصور هادي في الابلاغ عن شحنة الاموال الجديدة وذلك من اجل الضغط على حلفائه في حزب الاصلاح للقبول بالمبادرة السعودية الجديدة المتعلقة بتطبيع الاوضاع في الجنوب وفق المعادلة الجديدة التي تضمن سيطرة الامارات والانتقالي على بعض المحافظات عبر حكم ذاتي دون تدخل من حكومة المرتزقة.