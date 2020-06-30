شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ما الذي سيحدث لجسمك اذا تناولت "الكركم" يوميا على الريق لمدة أسبوع !؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الكركم من التوابل اللذيذة التي تضفي مذاقًا شهيا على الوجبات المختلفة فضلًا عن قيمته الغذائية العالية، فقد يغفل الكثير فوائد تناوله على الريق.

قال استشاري التغذية العلاجية د. سمير القط: إن الكركم يدخل في العديد من الوصفات الطبيعية التي تعالج كثير من المشاكل، بالإضافة إلى إدخاله في طهي الطعام، أنه يمد الجسم بالعديد من القيم الغذائية العالية، والفيتامينات المهمة لجسم الإنسان والمعادن، ويحتوي على مادة الكركمين المفيدة لصحة الإنسان العامة، فهي تعمل على منع حدوث الأورام وبالتالي فهي تعد علاج فعال لأمراض السرطانات المختلفة، كما أنه يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، ومضادات الالتهابات، ويحسن صحة الجهاز الهضمي، ويطرد الغازات من البطن.

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• ما الذي سيحدث لجسمك اذا تناولت "الكركم" يوميا على الريق لمدة أسبوع !؟

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وأوضح د. سمير القط أن مشروب الكركم على الريق فوائد عديدة منها علاج آلام القولون العصبي، وينظم ضغط الدم المرتفع، وتقليل الإصابة بمرض ألزهايمر وتحسين الذاكرة، ويضبط مستوى السكر في الدم.

وأشار إلى أن المشروب الكركم فوائد للتخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون المتراكمة في الجسم وخاصة دهون البطن، كما أنه يقوي جهاز المناعة، وينشط الكبد لطرد السموم، ويخفض معدل الكولسترول في الدم، ويقلل الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وهذه مكونات مشروب الكركم .



ثمرة خيارة

قليل من مستخلص الفانيليا

جذر الكركم الطازج

كمية قليلة من الماء

خطوات عمل المشروب

-نقوم بغسل الخيارة غسلا جيدا، ثم نقوم بتقطيعها، وإضافة الكركم معها ووضع القليل من الماء ثم نقوم بوضع هذا الخليط في الخلاط لعمل عصير

وبعد ذلك نصب كوب من هذا العصير ووضع عليه الفانيليا ونقلبه جيداً، ونتناول هذا المشروب مرتين في اليوم في الصباح وفي المساء، ويجب تكرار تناول هذا المشروب يوميا لمدة أسبوع