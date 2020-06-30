شكرا لبحثكم عن خبر ظهور اول عارضة ازياء يمنية الى العلن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عارضة الازياء انتصار الحمادي ذات 19 عاماً طولها 170 سم و وزنها ٥٦ كجم ذات البشره السمراء الجذابة فتاة من أب يمني و أم اثيوبيه. صرحت انها منذ طفولتها تحلم أن تصير إحدى عارضات الازياء العالميات لا تملك انتصار تفسيرا لذلك الهوس الطفولي حيث تقول: “لا أعرف حقيقة كيف أحببت هذا المجال أو كيف أردت أن أصير عارضة ازياء، ربما هي هواية بداخلي مثل أي شخص“ Advertisements وذكرت “مضى عامان منذ بدأت عملي “كـ مودلز” ، أنا فخورة بما أنجزته حتى الآن.واجهت انتصار عوائق كثيرة واعتراضات متواصلة من قبل أهلها خصوصا أقارب والدها، وما زالت تواجهها حتى الآن، لكن تشجيع والدتها ظل يدفعها إلى الأمام، وهو ما ساعدها على أن تصمد وتواصل السعي لتحقيق حلمها مهما بدا بعيدا أو شبه مستحيل. وها قد وضعت نفسها على أول الطريق، فهي تعمل حالياً كموديل لعرض الأزياء الشعبية والفساتين المحتشمة في جلسات تصوير خاصة لأعمال بعض فنانات تصميم الأزياء، ومحلات التجميل النسائية.

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