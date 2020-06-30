شكرا لبحثكم عن خبر رئيس صحيفة الجيش : العسكريين يدخلون الشهر الخامس بدون رواتب والجوع بات يهدد أسرهم بالموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال رئيس تحرير صحيفة وموقع الجيش الإعلامي علي منصور مقراط أن الجوع بات يهدد أسر وأطفال منتسبي القوات المسلحة والأمن بالموت جراء عدم صرف رواتبهم التي تعتبر المصدر الوحيد لمعظم ضباط وصف ضباط وجنود الجيش والأمن في عدن.

وقال الإعلامي العسكري المعروف علي مقراط خلال الساعات القليلة القادمة سيدخل الشهر الشهر الخامس على التوالي وهذه الشريحة الوطنية بدون راتب وهذه مأساة إنسانية لم يسبق لها مثيل في ظل الظروف المعيشية والغلاء الجنوبي للأسعار وكل متطلبات الحياة والأوضاع التي تطحن الناس.

ووجه رئيس صحيفة الجيش نداء عاجل وسريع إلى فخامة الرئيس القائد الشرعي المعترف به دوليأ واقليميأ ومحليأ المشير عبدربه منصور هادي وحكومة الشرعية وقيادة المجلس الانتقالي التي تحكم سيطرتها على عدن وبعض المحافظات وعلى البنك المركزي والأهلي بصرف مرتبات الجيش والأمن المتوقفة من شهر فبراير حتى الآن دون تأخير مشيرا المرتبات لاتقبل التسييس والمماطلة والتسويف بحجة الضغط لتحقيق مكاسب سياسية لأي طرف. بل حق مشروع .

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وعبر الصحفي مقراط عن أسفه والمة الشديد وهو يرى زملائه ورفاقة العسكريين في أسوأ أحوالهم المعيشة التي بلغت الحد الذي لايطاق. هناك قادة وضباط وصف وجنود وطنيون افنو سنوات عمرهم في خدمة الوطن صار البعض منهم يبحث عن قيمة الروتي والحليب لاطفالهم ولا يجدوه. وتسائل هل يعلم الرئيس هادي ورئيس حكومته واللواء الزبيدي واللواء أحمد سعيد بن بريك بهذا الحال الذي وصل إليه أشرف أبناء الوطن.

وتابع الصحافي مقراط قائلأ : استقبل في كل ساعة المئات من الاتصالات من العسكريين من مختلف المستويات والرتب يسالوني عن الراتب باعتباري إعلامي عسكري كنت انقل لهم خبر عاجل عن موعد صرف الراتب خلال الفترة الماضية. وحقيقة لم أعد اسهنهم بأي وقت محدد واجيب ان شاءلله قريبأ. حتى مدير مالية الجيش العميد عبدالله عبدربه لم يعد لديه الاجابة وأحيانا يقول ماشي معي وجه أجيب به عن الراتب ، وقد صار كل العسكريين يدركون من السبب والجهه المرقلة التي تماطل أو التي أحدثت هذه المصيبة.

ختامأ اسرعوا واسرعو لإنقاذ العسكريين وصرف رواتبهم فقد نفذ صبرهم وطفح الكيل والله على ما نقوله شهيد