شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الانتقالي الجنوبي يؤكد أولوية تشكيل حكومة جديدة في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إرم نيوز:

أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، أولوية تشكيل حكومة جديدة مناصفة بشكل عاجل، بموجب اتفاق الرياض، تتولى مهامها بشكل فوري لتقديم الخدمات العامة للمواطنين، ومتابعة تنفيذ باقي بنود الاتفاق.

وقال الزبيدي، خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، مايكل آرون، بمقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين، إن إحلال السلام والاستقرار في البلاد، سيأتي من خلال تنفيذ اتفاق الرياض، ومعالجة التداعيات الناتجة عن الأزمة الأخيرة.

وأشار الزبيدي إلى دعم المجلس الانتقالي الجنوبي، لعملية السلام، التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، واستعداد المجلس للمشاركة في العملية.

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وأكد الزبيدي، ”استحالة وجود أي حلول حقيقية بدون تمثيل حقيقي وكامل للجنوب على طاولة للمفاوضات“.

كما أكد على مبدأ الشراكة، ودعم السلام، والتنمية وإعادة بناء المؤسسات بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمجلس الاقتصادي.

وثمن رئيس الانتقالي الجنوبي، الجهود التي تبذلها السعودية، مؤكدا رفض المجلس أي تدخلات إقليمية معادية للمشروع العربي؛ الذي يقوده التحالف العربي في اليمن.