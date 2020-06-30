شكرا لبحثكم عن خبر الحريزي: السعودية شكلت لجنة لتسليم مؤسسات الدولة في سقطرى للمحافظ محروس والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قال الشيخ القبلي البارز بمحافظة المهرة علي سالم الحريزي ان السعودية كلفت لجنة برئاسة وزير الثروة السمكية فهد كفاين للنزول إلى سقطرى بصحبة المحافظ "رمزي محروس" والإشراف على استلام مؤسسات الدولة التي سيطر عليها الانتقالي.
واكد الحريزي في لقاء تلفزيوني مع قناة المهرية ان التحالف أصدر توجيهاً لمحافظ سقطرى رمزي محروس للعودة إلى الجزيرة واستلام المحافظة.
واشار الحريزي إلى أن سقطرى ستفشل تلك المؤامرات وتعود إلى حضن الوطن وتطرد من غزاها كما فعلت في السابق.على حد وصفه
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