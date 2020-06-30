تجار الصافية يوجهون رسالة شكر لوزير الداخلية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



ثمن أهالي وتجار مديرية الصافية بالعاصمة صنعاء الجهود التي قام بها اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي وزير الداخلية ومديرمكتبه في ايقاف الممارسات التي كانت تمارس ضد تجار سوق الصافية .

وجاء في رسالة الشكر المرفوعة للوزير “نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لجهودكم الشريفة والخيرة التي تجسد بشكل مستمر مسيرة القرآن والحق والعدل والخير واقعا ملموسا يلمسه الجميع .

واكدوا بأنه على أياديهم تم وقف بعض الممارسات التي كانت تجري بحق تجار سوق الصافية من قبل البعض ، مشيرين الى ضرورة أن يتفرغ الجميع لمواجهة العدوان في ظل دولة كريمة ومجتمع نهض في وجه الطاغوت .

وجاء في رسالة التي رفعها ال البكيري عن تجار الصافية انهم عفوا عما صدر من البعض من تصرفات وذلك تلبية لقائد المسيرة السيد عبدالملك الحوثي حفظة الله.