شكرا لمتابعة خبر عن قيادي في المقاومة الوطنية في تعز : يفاجئ الجميع ويكشف ألاعيب المستورة لطارق عفاش الإعلامية لاستهداف الشرعية في المحافظة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر قيادي في المقاومة الوطنية بمحافظة تعز بأن الهالة الإعلامية لضبط أسلحة مهربة لجماعة الحوثي في الساحل الغربي كانت صادمة لكل من تابع ذلك الخبر وما كشفته صور الضبط لتلك الأسلحة .

واستغرب بأن تكون عدد من البنادق ( كلاشنكوف ) مقرطسه لا تتجاوز اصابع اليدين ومجموعة من الذخائر هي عملية تهريب لأسلحة تحول مسار المعركة وتغير طبيعة المواجهة على الأرض .

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو )

شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها

العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم

شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق

سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو)

الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط

شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ)

شاهد : شقيقة هيفاء وهبي تفجر موجة غضب واسعة بفيديو إباحي من الحمام وهي عارية تماما دون ملابس (وتعلق مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي)

Advertisements

شفايفي كبيرة شوي .. السعودية هند القحطاني تصدم جمهورها وتشعل شبكات التواصل وتتحول إلى رجل (فيديو فاضح وجرئ)

شاهد بالفيديو : شمس الكويتية تفضح المتحرشين من المشاهير.. وهذا ما قالته عن علاقات الرجال المتزوجين وعلى المشتبهين بالنساء

هاتي بوسة .. هذا مصير سعودي حافظ للقرآن طلب قُبلة من زميلته والتصقَ بها ومشاهدة صورها

للأثرياء العرب فقط .. 5 آلاف جنيه في الساعة مع “كوكي” “وشوشو” في فندق شهير بالقاهرة!!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأكد المصدر أن جماعة الحوثي في غنى عن تلك الحفنة من الاسلحة التي أراد إعلام طارق عفاش إظهارها بتلك الهالة الإعلامية التي ظن البعض بأنها من خلال المنشتات الإعلامية صواريخ بالستية أو طائرات مسيرة أو نوع من أنواع سلاح الدمار الشامل .

وقال المصدر لقد سلمت أسرة عفاش للحوثيون مخازن أسلحة الدفاع بكل صواريخها ودباباتها ومعداتها الحربية واللوجستية وذهبت بعيدا في حربها ضد الشعب اليمني ووقوفها مع الحوثيين وفي خندق واحد .

وأضاف لقد احترمنا الحوثي لأنه على مبدأ واحد وليس لديه جلد حرباء متقلب وحسب الفائدة والتي ظهرت جليا في أحداث صنعاء في ديسمبر من العام 2017م عندما حاول عفاش الانقلاب عليهم فكان الحوثي على مبدأه ونهجه ولم يقبل الرقص على رؤوس الثعابين لأي راقص يهوى تلك اللعبة فأطاح بعائلة عفاش في أربعة أيام .

وطالب المصدر طارق عفاش وإعلامه بأن يكونوا أكثر اتزانا من تلك الهرولة التي يراد منها إرسال رسائل مغايرة بأنه صمام أمان الساحل الغربي وحامي حماه .

وأكد المصدر بأن سعي طارق عفاش للسيطرة على تعز بحجة الأخونه لن تتم فأبناء تعز يدركون ألاعيبكم جيدا وسيقفون صفا لمواجهة مخططكم التدميري للبلاد بعد أن فضح أمركم وكنت مشاركا للانتقالي في خنادق المشروع الاستعماري للإمارات الساعي لتمزيق اليمن وإنهاء وحدته التي كان يفترض بك أن تكون اول المدافعين عنها وليس أول معاول هدمها .

وطالب من طارق أن يحمل عصاه التآمرية عن باقي مديريات تعز ويرحل غير مأسوف عليه منوها لو لم يبقى في اليمن إلا أسرة عفاش الخبيثة لما عادت من نافذة التآمر لتحكم البلاد .