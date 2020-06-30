شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : وزارة الدفاع تكشف ضلوع الجيش الوطني في جريمة آل سبعينان وتؤكد تورط هذا الطرف خلف مقتل الشيخ سبيعان مع أبناءه وأخوته ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى مصدر مسؤول في وزارة الدفاع اليمنية ضلوع الجيش الوطني في الحادثة التي استهدفت مواطنين قبليين من آل سبعينان بوادي عبيدة جنوبي محافظة مأرب .

وقال المصدر أن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز هو من وجه قوات تابعة له في لواء المهام الخاصة المعروف بولائه لدولة الإمارات بتحريك حملة عسكرية باتجاه وادي عبيده دون علم لقيادات الجيش الوطني بماهية وأهداف تلك الحملة .

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مؤكدا بأن تلك القوات ، هي من قامت بتصفية الشيخ محسن سبيعان مع أبناءه وأخوته بعد أن اقتحموا منزله بمدرعات وتغطية نارية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة لأسباب مجهولة وأهداف مشبوه .

وأشارت المصادر إلى أن كتيبة الإقتحامات في لواء المهام الخاصة والذي كان يقوده العميد محمد الحجور ويتلقى أوامره من الفريق" بن عزيز" نفذت الهجوم على منزل سبيعان الخلط الأوراق السياسية وتأجيج الوضع العسكري من داخل المحافظة وتأليب قبائل عبيدة ضد الجيش الوطني وقوات الشرعية في مأرب .

وحمّل المصدر من اسماهم المارقين مسؤولية مقتل الشيخ محسن سبيعان وتداعيات مقتله مع ثلاثة من أقاربه .