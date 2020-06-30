شكرا لمتابعة خبر عن شاهد الصور : الشحنة الاسلحة المتطورة الايرانية المضبوطة قرب ميناء المكلا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل اعلام سعودية وعربية صور للأسلحة الايرانية التي تم ضبطها قبل وصولها الى جماعة الحوثيين بالقرب من ميناء المكلا مساء امس الاحد.

وتظهر الصور المئات من قطع الاسلحة المتنوعة المتطورة وتشمل نواظير ليلية ونهارية وقذائف مختلفة ومن بين ما تم ضبطه آليات لتوجيه الطائرات بدون طيار "درون"، وقطع كهربائية للتفجير عن بُعد، والعشرات من الأسلحة التي تستخدم للقنص.

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ومساء امس اعلن عن ضبط سفينة تحمل اسلحة مهربة في سواحل حضرموت، من قبل التحالف والبحرية الامريكية، قيل انها اسلحة ايرانية يتم تهريبها للحوثيون في اليمن الشمالي، فيما تتداول انباء اخرى غير رسمية انها تعود للحوثيين الاخوان في كلا من شبوة وأبين بدعم تركي قطري، الا ان ذلك لم تؤكده مصادر رسمية.