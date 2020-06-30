مصادر اعلامية : تكشف عن قائمة سرية باسماء الوزراء للحكومة التوافقية بين الشمال والجنوب

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر اعلامية ، عن توافق لتشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب وفقا لاتفاق الرياض. وجاءت الاسماء التالية في التشكيل الحكومي الجديد، ولم يتسنى ل"أبابيل نت " التحقق من صحته: جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو ) شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو) الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ) شاهد : شقيقة هيفاء وهبي تفجر موجة غضب واسعة بفيديو إباحي من الحمام وهي عارية تماما دون ملابس (وتعلق مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي) شفايفي كبيرة شوي .. السعودية هند القحطاني تصدم جمهورها وتشعل شبكات التواصل وتتحول إلى رجل (فيديو فاضح وجرئ) شاهد بالفيديو : شمس الكويتية تفضح المتحرشين من المشاهير.. وهذا ما قالته عن علاقات الرجال المتزوجين وعلى المشتبهين بالنساء هاتي بوسة .. هذا مصير سعودي حافظ للقرآن طلب قُبلة من زميلته والتصقَ بها ومشاهدة صورها للأثرياء العرب فقط .. 5 آلاف جنيه في الساعة مع “كوكي” “وشوشو” في فندق شهير بالقاهرة!! || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد د. معين عبدالملك رئيس للوزراء د. ناصر الخبجي نائب رئيس مجلس الوزراء وزيراً للدولة. معمر مطهر الإرياني نائب رئيس الوزراء وزيراً للإعلام. نايف صالح البكري نائب رئيس الوزراء وزيراً للداخلية. عبدالسلام صالح باعبود وزيراً للإدارة المحلية. د. محمد عبدالله الحضرمي وزيراً للخارجية. الفريق الركن محمد علي المقدشي وزيراً للدفاع. Advertisements سالم صالح بن بريك وزيراً للمالية. عمر عبدالله المداوي وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي. عبدالرحمن شيخ عبدالرحمن وزيراً للخدمة المدنية. عدنان محمد الكاف وزيراً للسياحة. منير أحمد الوجيه وزيراً للشباب والرياضة. علي عبدالله الكثيري وزيراً للدولة. د. أحمد زبين عطية وزيراً للأوقاف والإرشاد. د. علي العباب وزيراً للتربية والتعليم. د. الخضر محمد السعيدي وزيراً للصحة العامة والسكان. المهندس أحمد بن أحمد الميسري وزيراً للكهرباء. د. سيف سالم الشريف وزيراً للنفط والثروة المعدنية. د. خالد أحمد الوصابي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي. رمزي محروس وزيراً للثروة السمكية. عثمان حسين مجلي وزيراً للتجارة والصناعة. د. محمد المخلافي وزيراً للشؤون القانونية. د. أفراح الزوبة وزيراً لمخرجات الحوار الوطني. د. لطفي باشريف وزيراً للإتصالات وتقنية المعلومات. محمد ناجي علاو وزيراً لحقوق الإنسان. أنيس حسن باحارثة وزيراً للزراعة. حسين ناجي العواضي وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني. د. أم الخير الصاعدي وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل. راجح سعيد باكريت وزيراً للنقل. د. محمد عبدالله دحان وزيراً للمياه.

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