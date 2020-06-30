شكرا لمتابعة خبر عن اشتباكات بالاسلحة الثقيلة بين قوات الشرعية و قبائل مديرية مدغل بـ’’مأرب‘‘.. و تحشيد مستمر من الطرفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قبائل مأرب تقدم خدمة العمر للحوثيين ، وتعلن تمردها على الشرعية ، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بينهم وبين قوات الشرعية ، في مديرية مدغل .

قالت مصادر أن خلافات بين القبائل وقوات الشرعية في نقطه النبعه بمديرية مدغل تطورت إلى اشتباكات مسلحة ادت الى مقتل الجندي عايض ناصر البخيتي أحد افراد الجيش ، أدى إلى سقوط عشرات الجرحى من الأطراف.

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وأكدت المصادر بأن الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة لا تزال مستمرة حتى اللحظة ، مضيفة أن طرفي النزاع قاموا بارسال المزيد من الأفراد والآليات إلى منطقة الاشتباك ، في مواجهة يبدو أنها ستسجل المزيد من التصعيد خلال الساعات القادمة.

وبحسب مصادر محلية فإن طيران التحالف شن قبل لحظات سبع غارات على مسلحي القبائل في مديرية مدغل وصلب بمديرية مجزر غربي مأرب لإنقاذ قوات الشرعية بعد أن حاصرها مسلحو القبائل في أحد عدد من الموقع المحاذية للمدينة.

وفي السياق قالت مصادر محلية إن أبناء قبيلة عبيده قاموا اليوم بقطع الخط الاسفلتي الرابط بين صافر والعبر في منطقة الرويك وقطع الطريق الطريق بين الردميه العقله وسوق الرويك مشيرة إلى أن قوات الجيش الوطني دفعت والمشروعات العسكرية ضخمة في اتجاه الرويك في الوقت الذي تقوم فيه القبائل بحشد المقاتلين إلى نفس المنطقة.

وتتزامن هذه الاشتباكات مع توتر متصاعد وتحشيد غير مسبوق بين قوات الشرعية وقبائل عبيدة ومراد في منطقة الرويك جنوبي مدينة مأرب في ظل ترجيح يتفجر الأوضاع العسكرية وتجدد الاشتباكات المسلحة بين مسلحي القبائل وقوات الرئيس هادي في محيط معسكر الرويك الاستراتيجي.