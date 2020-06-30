شكرا لمتابعة خبر عن قناة العربية : تكشف اخر التطورات حول تنفيذ اتفاق الرياض بين الانتقالي والشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر لقناة "العربية"، الأحد، أن "السعودية تبذل جهودا متواصلة لنزع فتيل الأزمة بين طرفي اتفاق الرياض".

وقالت المصادر إن "كافة الأطراف ملتزمة بتنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن".

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وحول الموقف في أبين، أفادت المصادر أن" فريق المراقبين التابع للتحالف يواصل تثبيت وقف إطلاق النار".

وأشارت إلى "هدوء لليوم الثالث على كافة المحاور في أبين"، مشدة على أن "كافة القوات والوحدات العسكرية ملتزمة بوقف القتال".

وفي ذات السياق، شدد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، الأحد، على "ضرورة العودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض بكل بنوده، باعتباره مكسبا للجميع، وغايته توحيد كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لوائها لاستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي"، حسب ما نقلته عنه وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء.

وثمّن عبدالملك، خلال اجتماع مشترك للهيئة الاستشارية للرئيس عبدربه منصور هادي وهيئة رئاسة مجلس النواب، "الدور الأخوي الصادق للسعودية ومواقفها إلى جانب الدولة والشعب اليمني، وآخرها رعايتها لاتفاق الرياض".

وأشار إلى أن "الحكومة عملت.. على تنفيذ التزاماتها فيما يخص اتفاق الرياض وتعاطت بجدية حرصاً على عدم حرف بوصلة المعركة الرئيسية والمصيرية ضد الانقلاب الحوثي".

من جهته، جدد سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني التأكيد على "أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وما يجري من مشاورات على مستوى عال لإنجاز ذلك برعاية وإشراف من الأشقاء في السعودية".

وبحث الاجتماع برئاسة البركاني وعبدالملك "الموقف السياسي الخاص بتنفيذ اتفاق الرياض في ظل الجهود الحثيثة للأشقاء في السعودية، وموقف الحكومة الثابت في ضرورة المضي بتنفيذ الاتفاق دون تأخير أو انتقاء أو تجزئة، والتأكيد على ما ورد في خطاب الرئيس هادي في هذا الجانب".