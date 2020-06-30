شكرا لمتابعة خبر عن توسلات إماراتية : لإقناع واشنطن بتحييد أنقرة والدوحة عن الملف اليمني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وسائل إعلام أمريكية ، عن جهود يقوم بها اللوبي الإماراتي في الولايات المتحدة ، لاقناع واشنطن بالضغط على المحور التركي القطري ، بكف يده عن دعم معارضي التحالف في اليمن.

وأرسل سجلات لوزارة العدل الأمريكية ، محاولة السفير الإماراتي بواشنطن يوسف العتيبة تأليب وتوصيات أميركيين لتحييد تركيا وقطر من التدخل في الملف اليمني.

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يأتي هذا بالتصاحب ، مع تصاعد مخاوف التحالف السعودي الإماراتي من احتمالية نجاح فصيل الشرعية المنافس في اليمن في حشد مزيد من الدعم السياسي والعسكري تركي يخل بالسيناريو الذي تريد الرياض وأبو ظبي تطبيقه في اليمن.