شكرا لمتابعة خبر عن تعزيزات سعودية كبيرة ومعدات حفر عملاقة تدخل المهرة ومصادر قبلية تكشف الأسباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر قبلية رفيعة لـ"سمابرس" في محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان ، اليوم الاثنين عن وصول تعزيزات كبيرة للقوات السعودية المسيطرة على أهم المناطق في عاصمة المحافظة.

وأكدت المصادر القبلية ، إن من بين التعزيزات التي أدخلتها القوات السعودية معدات حفر ثقيلة منها "ونشات" عملاقة ، الأمر الذي يشير إلى أن قوات الاحتلال السعودي لمحافظة المهرة تعتزم المضي في مد أنبوبها النفطي الذي لطالما حلمت الرياض بتحقيقه طوال العقود الماضية.

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وأفادت المصادر أن “المملكة تستغل حالة الارتباك في الشارع الجنوبي والخاصة العامة لتحقيق مكاسب إضافية غير مشروعة في محافظة المهرة وتحقيق المزيد من خطوات مشروع مد الأنبوب النفطي.

واعتبرت المصادر التي تصرفت القوات السعودية في المهرة تعد انتهاكًا للسيادة اليمنية ، مؤكدة أن سكوت حكومة الرئيس هادي على تصرفات القوات السعودية وتحركاتها يعد خيانة للوطن.

وكان ناشطون مهريون قد أكدوا في وقت سابق على وجود تنسيق بين الانتقالي الجنوبي والقوات السعودية في المهرة ، على غرار التنسيق الذي حصل بينهما في أحداث الاخيرة بسقطرى.

مشيرين إلى أن تحركات السعودية تتزامن مع إخراج الانتقالي المدعوم إماراتيا لمظاهرات من المناصرين له في عدد من مديريات المهرة معاً المسيلة وسيحوت وحوف وحصوين ، والتي أعلنت فيها المتظاهرون تأييدهم لقرار الإدارة الذاتية للجنوب.

مضيفين أن التنسيق بين الانتقالي والقوات السعودية بدأ في المهرة منذ أن عقد قائد القوات السعودية مع ضباط من الاستخبارات السعوديين والإماراتيين اجتماعاً في المهرة كان بمثابة منح الانتقالي الضوء الأخضر لبدء تحركاته في المحافظة.