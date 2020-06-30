شكرا لمتابعة خبر عن مصدر يمني : تحركات دولية لطرح ملف السجون السرية في الساحل الغربي على طاولة الأمم المتحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر يمني مع حقوق الإنسان مقيم في العاصمة لندن بتحديث عدد من المنظمات الدولية وبتعاون مع منظمات محلية معنية وكذلك الحريات وحقوق الإنسان ومناهضة للعنف لطرح ملف المعتقلات السرية التي تكونتها الإمارات في ساحل اليمن الغربي.

وقال المصدر إن منظمات دولية حصلت على أدلة ووثائق تؤكد تورط الإمارات ببناء وإدارة معتقلات سرية في الساحل الغربي بالتعاون مع قائد ما يسمى حراس الجمهورية العميد طارق صالح وشقيقه عمار الوكيل الأسبق لجهاز الأمن القومي وتورطهما في أعمال تعذيب وحشيه وإعدام معتقلين في تلك السجون واغتصابات حدثت منذ مطلع العام 2019 م وحتى الآن.

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وبين المصدر بأن عدد من الناجين من تلك المعتقلات والسجون السرية لطارق وشقيقه عمار قدموا شهاداتهم عما يجري في تدخل تلك المعتقلات من أعمال وحشية واعتقال خارج سلطة القانون وتعذيب وحشي واغتصاب مساجين وإجبارهم على عمل أعمال منافيه للأخلاق تحت التهديد وهي عدته تلك المنظمات الحقوقية ترقى لجرائم حرب يجب محاكمة المتورطين فيها أمام محاكم العدل الدولية.

من المصدر بأن المنظمات الدولية عملت من خلال التواصل مع الناجين على توثيق شهاداتهم وجمع الأدلة والقرائن التي تثبت تورط أكثر من جهة وبمساندة من قبل سلطات الإمارات الممول الرئيسي تلك المعتقلات والسجون السرية التي يشرف عليها نجلي شقيق الرئيس الراحل (طارق وعمار) عفاش واستخدامات من المحسوبين عليه ممن يتلق أسمائهم في شهادات الشهود.

وذلك المصدر نفسه إلى أن هناك شهود جدد إضيفوا لقاىمة الشهود وهم ممن عملوا معهم قبل أن يفروا من الساحل الغربي ويمتبكون أدلة ووثائق تثبت تورطهم وكذلك إضافتها لقائمة الملف الذي سيتم عرضه على المنظات الدولية المعنية في منظمة الأمم المتحدة.

يشار إلى أن الإمارات تورطت في سجون ومعتقلات سرية في عدن وبعض المحافظات الجنوبية تم الكشف عنها عبر وسائل إعلام عربية ودولية معززة بالوثائق والأدلة التي تستخدم الوجه القبيح والطابع الوحشي الذي مارسته الإمارات بحق الشعب اليمني.