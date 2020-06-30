شكرا لمتابعة خبر عن منظمة دولية : تطالب من السعودية الكشف عن مصير المعتقلين اليمنيين الذي في سجونها من بينهم قيادات حزبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالبت منظمة دولية معنية بحقوق الانسان ، السعودية بالكشف عن معتقلين يمنيين في سجونها ، ما يزالون مجهولي المصير حتى الان.

وطالبت منظمة سام للحقوق والحريات ، في بيان لها ، السلطات السعودية بالكشف عن خمسة من اليمنيين المخربين قسرا في السجون السعودية ، من 20 مايو الماضي ، مشيرة إلى أن أسرهم لا يعلمون شيئًا عنهم أو عن أسباب اخفائهم قسرا.

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اللافت أن من بين المعتقلين المخفيين قسرا ، قيادات من حزب الإصلاح ، الحليف الأول للسعودية في حربها باليمن ، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين متعاطف وساخر من تعامل السعودية مع قيادات أكبر فصيل سياسي مؤيد يمني مؤيد للسعودية.

في حين ، عبر أعضاء في حزب الإصلاح عن خيبتهم من القيادة العليا للحزب ، التي لم تصدر أي بيان حتى الآن يطالب السعودية بالافراج عن كوادر الحزب ، واصفين استمرار التصاق قياداتهم بالسعودية بـ "العمال بالسخرة" ، وهو تلطيف للتوصيف الدارج (مرتزقة) الذي يستخدمه اليمنيون الرافضون للتدخل العسكري للتحالف في نعت أدوات التحالف في اليمن.