شكرا لمتابعة خبر عن شـــاهد :’’ليلى عبداللطيف‘‘ تفاجئ الجميع وتعلن رسمياً عن وفاة ’’نجمة عربية‘‘ شهيرة لن تصدق من تكون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا تزال حلقة ’’ليلى عبد اللطيف‘‘ ، في برنامج (أنا هيك) تحقق جدلًا كبيرًا وعددًا كبيرًا من التساؤلات حول التوقعات الخطيرة والكارثية التي أطلقتها.

أكثر من ١٢٠ توقع بينهم فقط ٣ توقعات جيّدة أما الباقي جعلت الناس تعيش اضطرابات كثيرة.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو )

شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها

العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم

شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق

سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو)

الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط

Advertisements

شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ)

شاهد : شقيقة هيفاء وهبي تفجر موجة غضب واسعة بفيديو إباحي من الحمام وهي عارية تماما دون ملابس (وتعلق مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي)

شفايفي كبيرة شوي .. السعودية هند القحطاني تصدم جمهورها وتشعل شبكات التواصل وتتحول إلى رجل (فيديو فاضح وجرئ)

شاهد بالفيديو : شمس الكويتية تفضح المتحرشين من المشاهير.. وهذا ما قالته عن علاقات الرجال المتزوجين وعلى المشتبهين بالنساء

هاتي بوسة .. هذا مصير سعودي حافظ للقرآن طلب قُبلة من زميلته والتصقَ بها ومشاهدة صورها

للأثرياء العرب فقط .. 5 آلاف جنيه في الساعة مع “كوكي” “وشوشو” في فندق شهير بالقاهرة!!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

خلال الحلقة ، قالت ليلى ان شخصية شهيرة ونجمة او نجم سيموتون على المسرح ، كما الراحلة فريال كريم وفهمان (فريق ابو سليم)، ورفضت البوح عن الاسم وحين سألها نيشان ما اذا كانت نجمة صمتت وفضلت عدم الاجابة.

كما تحدثت عن فضيحة كبرى ، لنجم لم تحدد جنسيته، وسيتحدث الناس عن شذوذه وسيعمل البعض على تدميره.

احتل اسمها الترند اللبناني على تويتر، لكنها تعرضت لانتقادات كثيرة لأنها تسببت بإحباط الشعب اللبناني أكثر حين قالت إن الدولار سيصل الى ١٥ الف ليرة وسيثبت الدولار على ٥٠٠٠ ليرة بعد عامين، بعدما كان ١٥٠٠.