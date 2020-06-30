شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على حقيقة انتحار ’’الأميرة رانيا‘‘ ’’زوجة ملك الأردن‘‘بشكل مفاجئ وحالة حزن تعمم المدن الأردنية. والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجعة صدمت الأردنيين اليوم ، بعد تداولت خبر ، على مواقع التواصل الاجتماعي ، عن انتحار الأميرة رانيا زوجة ملك الاردن ، بشكل مفاجئ في العاصمة عمان .

وقد أوضح المكتب الإعلامي للأميرة رانيا ، اليوم ، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن انتحارها بسب تفاقم ضغوطات وأزمة عائلية مرت بها دون ان تتضح للأردنيين .

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وأكد المكتب أن الخبر مجرد شائعة من الشائعات التي تهدف للنيل من الاميرة خلال الأيام الأخيرة .