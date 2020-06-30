شكرا لقرائتكم خبر عن عريس يرمي بالعروس من الدور العاشر ليلة الزفاف.. والسبب صادم للجميع! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:54 صباحاً - هل تذكرون زينب أبنة قاسم سليماني التي ناشدت عبدالملك الحوثي بالثأر لمقتل والدها ؟؟.. شاهدوا بمن تزوجت اليوم ومن هو العريس؟
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