شكرا لقرائتكم خبر عن تركي الفيصل يكشف سبب صفع الملك فيصل لأحد العاملين بالقصر في نكسة 67 (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:54 صباحاً - هل تذكرون زينب أبنة قاسم سليماني التي ناشدت عبدالملك الحوثي بالثأر لمقتل والدها ؟؟.. شاهدوا بمن تزوجت اليوم ومن هو العريس؟ تحذير خطيــــر : لاتتناول الموز في هذه الحالة لأنه يتحول إلى سُم قاتل وينهي حياتك في لحظات !! وردنا الآن : شاهد علامات الساعة الكبرى ظهرت اليوم في السعودية أمام مئات الاف المسلمين "فيديو" Advertisements صحفي إسرائيلي ... قريبا سأخبركم بمعلومة سرية عن صدام حسين وسيصاب أغلبكم بالصدمة العرافه الشهيره ليلى عبد اللطيف تتنبأ .. بمستقبل بشار الأسد وقانون قيصر والليرة السورية (فيديو) العرافة اللبنانية "ليلى عبد اللطيف" تصعق العالم العربي بتوقع جديد وصــادم ..إستعدوا لهذه الكارثة الجديدة !! 3 أعراض إذا ظهرت أثناء نومك ..توجه إلى الطبيب فوراً فأنت مصُاب بأمراض القلب

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