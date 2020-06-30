شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم وفضيحة كبيرة في تونس .. حفلة رقص جماعي وغناء فوق قبور الموتى بالمهدية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:54 صباحاً - فجّر قيام أهالي حفلاً في مقبرة تونسية، موجة غضب عارمة تنديدا بالواقعة التي أثارت صدمة الرأي العام في البلاد .

وتداول نشطاء فيديو يوثق إقامة حفلة جماعية في إحدى المقابر بالمدينة العتيقة بالمهدية وتحديدا في مقام الولي الصالح سيدي جابر ببرج الرأس بالمهدية التونسية.

جديد الخليج 365

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وظهر في الفيديو مجموعة من النساء والفتيات التونسيات، و هن يرقص ويُغنين داخل المقبرة وفوق قبور الموتى مباشرة، بينما جلس البعض منهن على القبور بدل الكراسي.

وأثارت الواقعة استياء النشطاء، معبرين عن صدمتهم مما وصفوها بالفضيحة.

من جهتها، أعلنت النيابة العامة بتونس، أنها قررت فتح تحقيق قضائي بتهمة ”انتهاك حرمة المقابر“.



وتعهدت الشرطة العدلية بمحافظة المهدية بالبحث في الموضوع .