شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بسبب ثلاثة مشاهد جنسية في صفحتها أثارت جنون الشارع التركي..النجمة "بيرين سات" فضيحة لا تنسى..شاهد. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تهرّبت النجمة التركية ​بيرين سات​ من الإجابة على أسئلة الصحفيين وتحديدا حول التعليقات السليية التي تلقتها بسبب مشاهدها الجريئة في مسلسلها الأخير "الهدية" الذي عرض على احدى منصات الانترنت ولاقى نسب مشاهدة عالية، كما ان بيرين رفضت ايضا ان يلتقط المصورون صورا لها، الا انها عاملتهم بلطف واحترام.

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وكانت قد إتُهمت بيرن سات مؤخرا بالشذوذ، وتعرّضت لإنتقادات لاذعة وصلت بعضها لحد الشتائم، بعد إعلانها دعم المثليين.

ونشرت بيرين عبر صفحتها الخاصة علم قوس القزح، الذي يرمز للمثليين ولميولهم، وطالبت من الجميع إحترامهم.