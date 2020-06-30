شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لماذا نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل الثعبان قبل إنذارة .. ستبكي من الإجابة ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الثعابين من الحبوانات الزاحفة شديدة الخطورة، ومعظم أنواعها غير سامة، ولكن هناك أنواع سامة وقاتلة وتحتاج الى أشخاص ذوى خبرة للتعامل معها، والا فانه سيتعرض للدغاتها السامة التى تؤدى الى الموت. ويكثر وجود الثعابين فى الاماكان التى يوجد بها فئران وحشرات مثل الصراصير وغيرها من أنواع الحشرات، كما أنه يكثر تواجدها أيضا فى الأمكان التى بها حشائش وأشجار، ونجد ذلك فى أماكن كثيرة، سواء فى الحقول أو الاماكن

الصحراوية، أو فى فناة البيوت الكبيرة.

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التحذيرات الواجب اتخاذها حتى لا تتواجد ثعابين فى البيوت

عندما يتواجد حديقة فى البيت بها أشجار وحشائش، يجب الاهتمام بتنظيف هذه الحديقة جيدا، وتهذيب الحشائش والأشجار حتى لا يتواجد بها الحشرات والفئران والثعابين، والعمل دوما على القضاء على الفئران والحشرات، التى عادة ما تكون هى السبب الأول فى وجود الثعابين. وفى حالة تعرض أى شخص للدغة ثعبان، على الفور يجب القيام بعمل جميع الاسعافات الأولية قبل الذهاب الى المستشفى، فيجب فورا ربط المنطقة التى تعرضت للدغة الثعبان بقطعة من القماش أو كابل كهرباء وحتى يتم ايقاف سم الثعبان فى هذه المنطقة فقط، ولا يسرى فى بقية الجسم فينتشر السم فى الدورة الدموية ، وربط المنطقة سيساعد كثيرا فى العلاج.

نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل الثعبان الا بعد تحذيره

قد روى صحابة رسول الله أحداديث صحيحة، تنهى عن قتل الثعبان فى المنزل الا بعد أن يتم تحذيره أولا وذلك خشية أن يكون هذا الثعبان من الجن.

وهذه بعض ما ورد فى هذا الامر:

روى البخاري ومسلم وأبو داود (1) عن أبي لبابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن قتل الْجِنَّان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين؛ فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء. والطفيتان -بضم الطاء- الخطان الأبيضان على ظهر الحية. والأبتر والأبيتر: قصير الذَّنَب. وقال النضر بن شميل: هو صنف من الحيات أزرق، مقطوع الذنب، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها. وروى مسلم، ومالك في آخر (الموطأ)، وغيرهما عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته، قال: فوجدته يصلي؛ فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكاً في عراجين في ناحية البيت، فالتفتُّ، فإذا حية، فوثبتُ لأقتلها، فأشار إلي: أن اجلس؛ فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم، قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار، فيرجع إلى أهله. فاستأذنه يوماً، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: “خُذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك قريظةٌ” فأخذ الرجل سلاحه، ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها الرمح ليطعنها به، وأصابته غَيرة، فقالت له: اكفف عليك رمحك، وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، فدخل، فإذا بحية عظيمة، منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح، فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار، فاضطربت عليه، فما يُدرى أيهما كان أسرع موتا: الحية أم الفتى، قال: فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا ذلك له، وقلنا: ادع الله يحييه لنا فقال: “استغفروا لصاحبكم”، ثم قال: “إن بالمدينة جنّا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا، فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه؛ فإنما هو شيطان” (2). ▪ واختلف العلماء في الإنذار: هل ثلاثة أيام، أو ثلاث مرات. وكلام الناظم صالح لكل منهما، قال في (الآداب الكبرى) (3): يسن أن يقال للحية التي في البيوت ثلاث مرات. وفي (المجرد): ثلاثة أيام. انتهى. ومقتضى الحديث: ثلاثة أيام. قال بعض الشافعية: وعليه الجمهور، وقال اليونيني من أئمة المذهب في (مختصر الآداب): يسن أن يقال للحية في البيوت ثلاث مرات. ذكره غير واحد ولفظه في (الفصول): ثلاثة، ولفظه في (المجرد): ثلاثة أيام. ▪ وكيفية الاستئذان كما في (الآداب الكبرى) وغيرها: “اذهب بسلام لا تُؤْذِنَا”. وفي (حياة الحيوان) تقول: “أَنشدكن بالعهد الذي أخذه عليكن نوح وسليمان بن داود عليهم السلام، أن لا تَبْدُوا لنا ولا تؤذونا”، وفي (أسد الغابة) عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: قال أبو ليلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها: إنا نسألك بعهد نوح صلى الله عليه وسلم وبعهد سليمان بن داود -عليهما السلام- لا تؤذينا. فإن عادت فاقتلوها”، فإن ذهبت بعد الاستئذان، وإلا قتلها إن شاء (4)، والله أعلم