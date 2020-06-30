قوات إماراتية تقتحم ميناء المكلا وتنهب 5 حاويات أموال تابعة للبنك المركزي

أقدمت القوات الإماراتية اليوم الثلاثاء على اقتحام ميناء المكلا في حضرموت (شرق اليمن)، ونهب 5 حاويات نقود تابعة للبنك المركزي اليمني، طبعت مؤخراً في روسيا.



وقالت مصادر "أن القوات الاماراتية المتواجدة في مطار الريان اقتحمت الميناء مع أفراد من ميلشيات الانتقالي وقاموا بمصادرة الأموال التي وصلت أمس الأحد".



وأفادت المصادر "أن عملية النهب تمت بمرافقة طائرات إماراتية حلقت في علو منخفض لحماية الحاويات حتى وصولت إلى منطقة الريان في مدينة المكلا (عاصمة المحافظة)".



وأمس الأحد رست، الأحد، سفينة تحمل نقوداً جديدة تابعة للحكومة في ميناء المكلا، شرق اليمن، تحت حراسة مشددة، وأغلقت السلطات بالتزامن مع تظاهرة نفذها أنصار الانتقالي المدعوم من الامارات، مطالباً بمصادرة هذه الأموال بزعم أنها متجهة إلى مأرب.



وكان من المفترض أن يتم نقل حاويات النقود، إلى فروع البنك المركزي بالمحافظات الشرقية لصرف رواتب المدنيين والعسكريين، والتي تشمل محافظات حضرموت والمهرة وشبوة.



وسبق أن نفذت ميلشيات الانتقالي الإمارتية عملية سطو مماثلة في عدن (العاصمة المؤقتة) في 13 من يونيو/ حزيران الجاري، حيث نهبت سبع حاويات محملة بالأموال كانت في طريقها الى البنك المركزي، ونقلتها الى مقر لواء عسكري تابع للانتقالي في جبل حديد جنوب المدينة.



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