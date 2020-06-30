حضرموت: احتجاجات على تردي خدمة التيار الكهربائي في "المكلا"

أقدم محتجون الاثنين، على اغلاق عدداً من الشوارع الرئيسية، تنديداً بتردي خدمة التيار الكهربائي في مدينة المكلا بحضرموت (شرق اليمن).



وأفاد مصدر محلي لـ "يمن شباب نت"، "أن المحتجون أغلقوا عدداً من شوارع المكلا، وأضرموا النار في إطارات السيارات، أدى ذلك إلى توقف الحركة".



ويتذمر أهالي ساحل حضرموت، من انطفاءات متكررة لخدمة التيار الكهربائي، متسائلين عن أسباب التدهور السريع الذي حصل للكهرباء، وخصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة العالية، بساحل المحافظة.

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