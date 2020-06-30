البيضاء: مقتل إثنين مدنيين بقصف حوثي على قانية

أفادت مصادر محلية، بمقتل مدنيين اثنين بقصف حوثي في محافظة البيضاء، وسط اليمن.



وقالت المصادر إن مليشيات الحوثي قصفت بمدفعية هاون عزلة قانية التابعة لمديرية ردمان التي سيطرت عليها الخميس قبل الماضي، ما أدى إلى مقتل عاملان في تربية النحل.



وأشارت المصادر إلى أن المدنيان ينحدران من قبيلة الطواسل بمديرية الصعيد التابعة لمحافظة شبوة المجاورة.



ومحافظة البيضاء إحدى جبهات القتال المشتعلة في البلاد منذ أكثر من خمسة أعوام وارتفعت وتيرة المعارك الجارية فيها منذ أشهر.



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