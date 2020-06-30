شكرا لبحثكم عن خبر الضالع.. أرتفاع جنوني لأسعار السلع الغذائية في ظل أنعدام الرقابة على الأسواق المحلية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أكدت مصادر محلية في محافظة الضالع ان أسعار السلع الغذائية ارتفعت بشكل جنوني في الأسواق حيث وصل سعر كيس الدقيق السنابل 50 كيلو ١٥٢٠٠ الف ريال .
وأوضحت المصادر ان المواطنين تفاجئوا بإرتفاع السلع حيث وصل سعر كيس الدقيق السنابل 50 كيلو ١٥٢٠٠ ريال بعد ان كان سعره سابقاً 12200ريال فيما وصل سعر الزيت سعة 20 لتر الى ١٥٤٠٠ ريال و كيس السكر وزن ٥٠ كيلو إلى ٢١٠٠٠ ألف ريال.
واضافت المصادر ذاتها ان لأسواق تشهد حالة من الركود بسبب الأرتفاع الجنوني للأسعار وان هناك مخزون كبير لدى التجار من السلع الغذائية وبإسعار قديمة مستغلين غياب الدولة.
فيما ذكرت مصادر تجارية ان إرتفاع الأسعار للمواد الغذائية الأساسية يأتي نتيجة تدهور القيمة الشرائية للريال و إرتفاع سعر الصرف للعملة الأجنبية وان التسعيرة جديدة تأتي من قبل الشركات .
ناشطون حقوقيون طالبوا بالضغط على التجار للبيع بالسعر السابق حتى يأتي المنتج بتسعيرته الجديدة وسرعة ضبط التجار المخالفين.
*من وضاح الخوبري
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