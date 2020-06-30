شكرا لبحثكم عن خبر قيادي بالانتقالي يهاجم قناة الجزيرة والمذيعة غادة عويس ترد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

هاجم رئيس مكتب المجلس الانتقالي في اوروبا احمد عمر بن فريد، قناة الجزيرة ومذيعة القناة غادة عويس.



وقال بن فريد في تغريدة له: ‏تقزمت الجزيرة حتى تحولت إلى "عواء" مقرف ل "بنت عويس" .!، وباتت علاقتها بالمهنية الإعلامية كمثل علاقة علم" الأخلاق السياسية " بمحمد مختار الشنقيطي..!، ولك أن تتخيل أن تتعلم المهنية الإعلامية من قناة الجزيرة ثم تتعلم " الأخلاق السياسية " من الشنقيطي؟!،، وكيف ستكون النتيجة في آخر المطاف؟.

وردت مذيعة قناة الجزيرة الاعلامية غادة عويس على هجوم بن فريد وقالت في ردها: ‏‎"عواء"؟ما هذا المستوى لمن يمثّل المجلس الانتقالي؟ أأنت عاجز لهذه الدرجة عن النقد بحجّة وتفنيد عوض استخدام تعبير يستخدم للكلاب وليس للبشر؟، كان باستطاعتك ان تنتقد وتقول الحوار لم يعجبك لان صيغة السؤال لم تعجبك او المقاطعة او توزيع الوقت انما كلامك ضعيف بالمضمون شوارعي بالأسلوب للأسف.