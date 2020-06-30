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انفجار عنيف شمال مدينة عدن ومصادر تؤكد سقوط عدد من الضحايا (صور)

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يزيد بن سلمان - شبوة - تسبب انفجار عنيف الاثنين بمقتل مدنيين وإصابة آخرين في الضواحي الشمالية للعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد .

  وقالت مصادر محلية إن لغماً أرضياً من بقايا حرب العام 2015 التي زرعتها جماعة الحوثيين انفجر بسيارة المدنيين الأربعة بالقرب من معسكر اللواء 31 بمنطقة بئر أحمد شمال غرب العاصمة المؤقتة. وأضافت المصادر أن الانفجار وقع بمنطقة خالية مما جعل عملية إطفاء السيارة وإنقاذ الضحايا تتأخر.

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وأشارت إلى أن الضحايا جُلهم من أسرة واحدة كانوا في طريقهم لتفقد أرضية يملكونها

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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