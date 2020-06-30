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شكرا لبحثكم عن خبر انفجار عنيف شمال مدينة عدن ومصادر تؤكد سقوط عدد من الضحايا (صور) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تسبب انفجار عنيف الاثنين بمقتل مدنيين وإصابة آخرين في الضواحي الشمالية للعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد .
وقالت مصادر محلية إن لغماً أرضياً من بقايا حرب العام 2015 التي زرعتها جماعة الحوثيين انفجر بسيارة المدنيين الأربعة بالقرب من معسكر اللواء 31 بمنطقة بئر أحمد شمال غرب العاصمة المؤقتة. وأضافت المصادر أن الانفجار وقع بمنطقة خالية مما جعل عملية إطفاء السيارة وإنقاذ الضحايا تتأخر.
وأشارت إلى أن الضحايا جُلهم من أسرة واحدة كانوا في طريقهم لتفقد أرضية يملكونها
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