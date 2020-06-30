شكرا لبحثكم عن خبر عدن: مشهد مؤلم.. العثور على طفل حديث الولادة مرمي في صندوق قمامة بساحل كود النمر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عثر مواطنون صباح الأحد28يونيو بالعاصمة الموقتة عدن على طفل حديث الولادة مرمي في صندوق قمامة وذلك في ساحل كود النمر بمديرية البريقة وبحسب ما اكد السكان فقد عثر على الطفل الذي لايتجاوز عمره ساعات مرميا في صندوق قمامة بداخل قطعة كيس بلاستيكية. Advertisements ونقل المواطنون الطفل المولود إلى مركز صحي قريب في محاولة لانقاذ حياته. واشار مصدر طبي إلى ان الطفل كان قد فارق الحياة. وأثارت هذه الواقعة استياء وغضب واسع في أوساط المواطنين وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

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