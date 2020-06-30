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عدن - ياسمين التهامي - عاجل الان اليكم اسم رئيس الوزراء واعضاء الحكومة الذي تم التوافق عليهم اليوم في الرياض (تفاصيل)





وردت انباء عن اتفاق لتشكيل حكومة توافقية وفق مشاورات الرياض كالتالي: د. معين عبدالملك رئيس للوزراء د. ناصر الخبجي نائب رئيس مجلس الوزراء وزيراً للدولة. معمر مطهر الإرياني نائب رئيس الوزراء وزيراً للإعلام. نايف صالح البكري نائب رئيس الوزراء وزيراً للشباب والرياضة. عبدالسلام صالح باعبود وزيراً للإدارة المحلية. د. محمد عبدالله الحضرمي وزيراً للخارجية. الفريق الركن محمد علي المقدشي وزيراً للدفاع. سالم صالح بن بريك وزيراً للمالية. عمر عبدالله المداوي وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي. عبدالرحمن شيخ عبدالرحمن وزيراً للخدمة المدنية. عدنان محمد الكاف وزيراً للسياحة. اللواء أحمد المصعبي وزيراً للداخلية علي عبدالله الكثيري وزيراً للدولة. د. أحمد زبين عطية وزيراً للأوقاف والإرشاد. د. علي العباب وزيراً للتربية والتعليم. د. الخضر محمد السعيدي وزيراً للصحة العامة والسكان. المهندس أحمد بن أحمد الميسري وزيراً للكهرباء. د. سيف سالم الشريف وزيراً للنفط والثروة المعدنية. د. خالد أحمد الوصابي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي. رمزي محروس وزيراً للثروة السمكية عثمان حسين مجلي وزيراً للتجارة والصناعة. د. محمد المخلافي وزيراً للشؤون القانونية. د. أفراح الزوبة وزيراً لمخرجات الحوار الوطني. د. لطفي باشريف وزيراً للإتصالات وتقنية المعلومات. محمد ناجي علاو وزيراً لحقوق الإنسان. أنيس حسن باحارثة وزيراً للزراعة. حسين ناجي العواضي وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني. د. أم الخير الصاعدي وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل. راجح سعيد باكريت وزيراً للنقل. د. محمد عبدالله دحان وزيراً للمياه





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