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عدن - ياسمين التهامي - شاهد:.. شاب سعودي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويخطب ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ويعلن ما سيفعله اذا رفضته ابنة حاكم دبي ( فيديو )





أثار المبتعث السعودي في أمريكا عبدالرحمن المطيري، الجدل بفيديو جديد وهو يطلب ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للزواج. وخاطب “المطيري” متابعيه في مقطع فيديو بثه من سيارته، قائلا:”بخطب بنت محمد بن راشد آل مكتوم بيزوجني ولا اجبها، اذا هي حبت سعودي طبعا، متأكد انها بتحبني بتعرف عليها فترة مؤقتة اعرف مين هي”. وأضاف المبتعث السعودي، الذي بدا في حالة غير طبيعية: ”تربت في بيت محمد بن راشد انا تربيت مع الخدم تربيت مع الأميرات تربيت مع 25 اميرة اخواتي”. وتابع: :”يا آل مكتوم أنا شاري نسبكم وافتخر بالشيخ زايد وجد عيالي يكون اماراتي انا بادئ بداية جديدة بداية صح ونحب خشوم بعض ونحل المشاكل، عبدالرحمن المطيري قادم عمري 27 عام، لن أتوقف أبدا والحل الوحيد ذبحي .. قتلي .. تحركاتي غير إرادية تحركاتي غير طبيعية”. وتلقى الشاب السعودي، سيلًا من الردود اللاذعة، حيث وصفه البعض بأنه "مختل عقليًا". يُذكر أنه في منتصف مايو الماضي ألقت السلطات الأمريكية القبض على المبتعث السعودي عبدالرحمن المطيري، بعد تفاخره بنشره صورا ومقاطع مصورة له تظهره في أوضاع مخلة مع فتيات أجنبيات بتهمة مخالفة قوانين الولاية التي يقيم بها.





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