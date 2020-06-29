شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة اعتزال عبلة كامل...لا علم لأحد بالخبر وهاتفها مغلق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الممثلة المصرية المشهورة عبلة كامل تعتزل الفن، خبر اكتسح السوشيال ميديا و أحدث الكثير من التفاعل، نزل من حساب باسم الفنانة عبلة كامل في تغريدة قالت فيها الحمدلله النهاردة قررت اعتزل الفن نهائيا واتمني اكون قدمت طول السنين اللي فاتت اعمال هادفة وقدرت ادخل ع قلوبكم السرور".

ومن حساب آخر باسمها "النهارده وقد استخرت الله عز وجل اعلن اعتزالي عن التمثيل."

لاقت التغريدات الكثير من التفاعل على السوشيال ميديا صدمة لجماهير الفنانة الكبيرة التي تعمل في المجال منذ أكثر من ثلاثين عاما.

مصطفى هشام علق "عبلة كامل ممثلة عظيمة لدرجة إنها هي الوحيدة تقريبًا اللي مثلت مع أحمد زكي وقدرت تتفوق عليه وبقت هي نجمة الفيلم اللي الناس هاتفضل فاكراه بسبب إفيهاتها ومشاهدها وأداءها العبقري لشخصية وداد في هيستيريا"

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عبد الرحمان الخولي غرد "أقسم بالله لو تعرفي أد ايه بعزك وبحترمك . قدمتي فن هادف وأعمال محترمة . انا واحد مش متابع جيد للسينما المصرية لكن تواجد حضرتك بس بيفرحني . مش عارفة اد ايه نفسي اقابل حضرتك . وكنت اتمني طبعا ان اشوفلك محتوي اخر لكن لحضرتك الحرية ف قرارك . شكرا #عبلة_كامل"

ووصل التفاعل على منشور الاعتزال حتى من خارج مصر.

من السعودية الدكتور علي لتواتي القرشي علق "نعم.. كنتي رائعة، ومثلتي عفوية وبساطة بنت البلد "الجدعة" وكسبتي قلوب الناس بأعمالك الهادفة فلم تسفي ولم تنحدري وبقيتي ملتزمة بإيصال رسالتك الإنسانية المعبرة عن الام وطموحات المهمشين اجتماعياً ومن خالفهم الحظ وخذلهم المجتمع.. في رأيي .. مثلك لا تعتزل فأنت عنصر توازن مهم الان.."

من الكويت كتب محمد السداني "عبلة كامل عملة نادرة في الفن المصري ومن أحب الممثلات إلى قلبي وعقلي، العفوية والأداء المتميز وتقمص الشخصية بطريقة فريدة كلها صفات قلما تجدها في فناني جيلها. أتمنى لكِ حياة سعيدة وهادئة يا ستِ عبلة."

مفاجأة تأتي في الوقت الذي يتصدر فيه مسلسل لن أعيش في جلباب أبي الذي شاركت فيه الممثلة عبلة كامل البطولة مع الفنان نور الشريف الترند في السوشيال ميديا مع إعادة عرضه، هذه بعض اللقطات.

لكن مع تضارب الأخبار حول صحة اعتزال الفنانة عبلة كامل من عدمه و نفي كل المقربين منها علمهم بالخبر ويبقى الخبر غير مؤكد خاصة مع حديث المقربين لها من الوسط الفني أن فكرة الاعتزال تراودها و أنها هاتفها مغلق و لا ترد على أحد.