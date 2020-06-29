شكرا لبحثكم عن خبر غريفيث يصل السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، مساء اليوم، إلى العاصمة السعودية الرياض، لبحث مقترحات حل الأزمة في اليمن. Advertisements ويتوقع مراقبون أن الزيارة تهدف إلى دفع عملية تنفيذ اتفاق الرياض، بالتزامن مع وساطة سعودية للتعجيل بتطبيق الاتفاق. مصادر مطلعة أكد أن غريڤيث سيلتقي خلال زيارته الرياض مسؤولين سعوديين ويمنيين. وبحسب المصادر فإن المباحثات تتركز حول جهود تنفيذ المقترحات الأممية لإيقاف القتال واستئناف مسار التسوية السياسية في اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غريفيث يصل السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.