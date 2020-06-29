شكرا لبحثكم عن خبر البنك المركزي بعدن يصدر بيان بشأن رواتب الموظفين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر البنك المركزي في عدن توضيحا بخصوص رواتب الموظفين حيث قال" أنه لن يتوقف و سوف يستمر في أداء مهامه بحسب ما تصل إليه من موارد وتوفر سيولة . كما نشر جدولا يوضح أيام صرف المرتبات والاجور مبيناً فيها الجهات والايام المخصصة لكل مرفق : مأرب برس يعيد نشر افادة البنك المركزي بعدن : *الاثنين 29 يونيو* - شيكات موازنة لمكاتب السلطة المحلية عدن ((عدا التربية)) . *الثلاثاء 30 يونيو* - شيكات موازنة للسلطة القضائية ومرتبات السلطة المحلية أبين . *الاربعاء 1 يوليو* - مكاتب التربية عدن فقط . *الاحد 5 يوليو* Advertisements - مكاتب السلطة المركزية محافظة عدن فقط . *الاثنين 6 يوليو* - شيكات موازنة لدواوين السلطة المحلية . *الثلاثاء 7 يوليو* - دواوين السلطة المركزية 1- الجامعات 2- المصالح 3- الاجهزة 4- المراكز 5- المعاهد *الاربعاء 8 يوليو* - مكاتب السلطة المحلية بالمحافظات الاخرى

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