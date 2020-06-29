شكرا لبحثكم عن خبر طائرة سعودية تنقل المحافظ محروس إلى العاصمة الرياض والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وصل ظهر الاثنين محافظ محافظة سقطرى إلى العاصمة السعودية الرياض قادما من محافظة المهرة
وقال مصدر مطلع أن المحافظ رمزي محروس وصل الرياض على متن طائرة سعودية قادما من محافظة المهرة.
وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية قد وجه أمس الأحد، محافظ محافظة أرخبيل سقطرى رمزي محروس بالعودة إلى الجزيرة واستلام المحافظة التي سيطر عليها المجلس الإنتقالي الجنوبي موخراً.
وقال وكيل محافظة المهرة السابق العميد علي سالم الحريزي إن السعودية قامت بتكليف لجنة برئاسة وزير الثروة السمكية فهد كفاين للنزول الى سقطرى بصحبة المحافظ رمزي محروس والإشراف على أستلام مؤسسات الدولة التي سيطر عليها المجلس الإنتقالي.
وفي 21 من الشهر الجاري، وصل محافظ محافظة أرخبيل سقطرى رمزي محروس برفقة عدد من قيادات المحافظة إلى محافظة المهرة (شرق اليمن) بعد يومين من سقوط الجزيرة بيد قوات المجلس الانتقالي.
وسيطرت قوات المجلس الانتقالي الجمعة قبل الماضية على محافظة أرخبيل سقطرى عقب معارك محدوده مع القوات الحكومية وأعلنت ما أسمته "الإدارة الذاتية" للمحافظة.
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