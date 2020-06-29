شكرا لبحثكم عن خبر صحفي وناشط حقوقي يمني يعتذر عن ظهوره على قناة اسرائيلية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قدم صحفي وناشط حقوقي يمني، اعتذاره بعد ظهوره على قناة“آي نيوز 24” الإسرائيلية، بعد أن أثار ذلك جدلا وانتقادات واسعة من قبل ناشطين على منصات التواصل.

وقال الناشط الحقوقي محمد الأحمدي، إن " الظهور في قناة إسرائيلية كان سوء تقدير مني وليس القصد منه أي تطبيع بأي حال من الاحوال".

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ولاقى هذا الظهور انتقاد واسع من قبل ناشطين على منصات التواصل واتهامات له بالعمل على التطبيع مع اسرائيل.

وقال الأحمدي، في تغريدة على تويتر، "موقفي ثابت لا يتزحزح ضد التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل ومع حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال".

وتابع:" والظهور في قناة إسرائيلية كان سوء تقدير مني وليس القصد منه أي تطبيع بأي حال من الاحوال، لا سيما أنني لم أسأل عن هويتها في حينه".

وقناة “آي نيوز 24” هي قناة إخبارية إسرائيلية، ناطقة بالعربية، وتستهدف المجتمع العربي، افتتحت في عام 2013 ويقع مقرها في ميناء يافا بـ”تل أبيب”، والمقر الثاني لوكسمبورج وتبث أيضاً بالعربية.