أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2020 وهي كالتالي :

البحرية الأمريكية والتحالف يضبطان سفينة محملة بالأسلحة قبالة المكلا https://www.elyamnelaraby.com/487916/ وزارة النفط تدعم مستشفى الكلى في عزان بشبوة بمنظومة حاسوب متكاملة https://www.elyamnelaraby.com/487921/ تحالف حقوقي يعلن وجود 20 ألف مختطف في سجون الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/487940/ استشهاد 3 مواطنين بقصف حوثي في البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/487945/ هوك: إيران تستمر بضخ الأسلحة في المنطقة وزعزعة الاستقرار باليمن https://www.elyamnelaraby.com/487948/ Advertisements التحالف يشن 11 غارة على مواقع وتجمعات حوثية في مجزر بمأرب وسقوط قتلى https://www.elyamnelaraby.com/487957/ خبراء اقتصاديون: الحكومة أضاعت 5 فرص على الاقتصاد اليمني https://www.elyamnelaraby.com/487971/ الأمم المتحدة: أسعار المواد الغذائية باليمن ترتفع 35 بالمئة مع تراجع العملة https://www.elyamnelaraby.com/487981/ البركاني يشيد بمواقف المملكة المتحدة الى جانب اليمن وشرعيته الدستورية https://www.elyamnelaraby.com/487991/ الزبيدي يناقش مع سفير بريطانيا فرص إحلال السلام والإستقرار https://www.elyamnelaraby.com/488001/ نزار هيثم : الشق السياسي في إتفاق الرياض يعد أولوية لدى قيادة المجلس الإنتقالي https://www.elyamnelaraby.com/488004

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