نزار هيثم : الشق السياسي في إتفاق الرياض يعد أولوية لدى قيادة المجلس الإنتقالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، أن أن تنفيذ اتفاق الرياض بشقه السياسي، يأتي كأولوية لقيادة المجلس .



وجدد هيثم في تصريح نشره موقع إرم نيوز، التأكيد على ”التزام المجلس بوقف إطلاق النار، الذي دعت له قوات التحالف العربي، قائلا: ”نجدد التزامنا بإيقاف إطلاق النار، رغم أننا في حالة الدفاع عن النفس، ولم نبدأ الحرب ولا نريدها“.

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وأضاف: ”إننا منفتحون على كل الجنوبيين، وعلى كل القوى المعتدلة في الشمال، بما يحقق مصلحة الشعب بالجنوب. ثقتنا عالية بدور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لتوحيد الجهود ضد العدو الحقيقي للمشروع العربي، ممثلا بالمحور الإيراني التركي القطري وميليشياتهم الحوثية والإخوانية الإرهابية“.

وردا على سؤال حول استخدام الرئيس هادي مصطلح (أبنائي) أثناء توجيه حديثه للمجلس الانتقالي، قال نزار هيثم: ”علينا التركيز على ما بعد الخطاب، وأن نسعى جاهدين لتنفيذ اتفاق الرياض، بما يحقق أهداف عاصفة الحزم، وإفشال مخططات الميليشيات الحوثية والإخوانية الإرهابية“.

وكان هادي دعا، أمس السبت، من سماهم ”أبناءه“ في المجلس الانتقالي الجنوبي، للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن الرئيس هادي ”وجه دعوة لأبنائه في المجلس الانتقالي، إلى استغلال الجهود المخلصة والكبيرة، لأشقائنا في المملكة العربية السعودية، من أجل العودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض، ودعاهم إلى إيقاف نزيف الدم، وتفويت الفرصة على المتربصين بالشعب اليمني، وإيقاف التصعيد والاعتداءات، والعودة الصادقة والجادة لتنفيذ اتفاق الرياض“