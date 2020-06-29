بن بريك يلتقي مدير البرامج في منظمة "هالو تراست" للتعامل مع الألغام والمتفجرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى اللواء أحمد سعيد بن بريك ، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب بمكتبه اليوم، السيد ماثيو سميث، مدير البرامج في منظمة "هالو تراست" للتعامل مع الألغام والمتفجرات.



وناقش اللقاء الذي حضرته المحامية نيران سوقي، عضوة هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، نائبة رئيس الجمعية الوطنية، سُبل تعزيز جهود وإسهامات المنظمة في إزالة والتعامل مع الألغام وحطام الحروب المتفجرة.

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وأشاد اللواء بن بريك بجهود المنظمة، مؤكداً الحاجة لدور أكبر في إزالة ماخلفته وتخلفه الحروب التي تشن على الجنوب.

وبيّن اللواء بن بريك أن الجنوب يتعرض لحرب مفتوحة من ثلاث جبهات من قبل مليشيات الحوثي في الضالع وجماعات الإخوان في شقرة بالاضافة الى الحرب مع تنظيمي القاعدة وداعش وجمعيها تخلف كميات كبيرة من الألغام والمتفجرات وتتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بأروح المواطنين، وكذا بالثروة الحيوانية وتعطيل الأراضي الزراعية.

وأبدى رئيس الجمعية الوطنية، استعداد وحرص المجلس على انجاح عمل المنظمة وتقديم التسهيلات اللازمة لها وتأمين طاقمها، داعياً المنظمة إلى الاهتمام بعملية التدريب والتأهيل للكادر المحلي ليقوم بدوره في هذا الاتجاه.

من جهته أشاد السيد ماثيو سميث بتعاون قيادة المجلس الانتقالي وحرصها على إنجاح عمل المؤسسة، منوها بأن المنظمة تسعى من خلال العمل مع جميع الأطراف للحد من مخاطر الألغام والأجسام المتفجرة