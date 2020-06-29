الزبيدي يناقش مع سفير بريطانيا فرص إحلال السلام والإستقرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي قاسم الزُبيدي، اليوم مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، سعادة مايكل آرون، فرص إحلال السلام والاستقرار في بلادنا، من خلال تنفيذ اتفاق الرياض، ومعالجة التداعيات الناتجة عن الأزمة الأخيرة .



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وشدد الزبيدي خلال اللقاء، على أهمية تحديث وتنفيذ اتفاق الرياض، وأولوية تشكيل حكومة جديدة مناصفة بموجب اتفاق الرياض وبشكل عاجل، تتولى مهامها بشكل فوري وعلى رأس ذلك تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وكذا متابعة تنفيذ باقي بنود الاتفاق .

ثمن الزبيدي جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا على مبدأ الشراكة، ودعم السلام، والتنمية وإعادة بناء المؤسسات بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمجلس الاقتصادي، مشيراً إلى رفض أي تدخلات إقليمية معادية للمشروع العربي الذي يقوده التحالف بقيادة المملكة.

كما أكد على دعم المجلس لعملية السلام التي يقودها المبعوث الخاص مارتن غريفيث، برعاية الأمم المتحدة، وكذا استعداد المجلس للمشاركة في العملية، مؤكداً على استحالة وجود أي حلول حقيقية بدون تمثيل حقيقي وكامل للجنوب على طاولة للمفاوضات