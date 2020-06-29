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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بكورونا في المناطق المحررة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا اليوم الإثنين، تسجيل (10) حالات إصابة جديدة وحالتين وفاة لحالات تم الإعلان عنها سابقاً وحالتي شفاء.
وذكرت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، أنه تم تسجيل ثمان حالات إصابة في حضرموت وحالتي إصابة في تعز، كما تم تسجيل حالتي وفاة وحالتي شفاء في حضرموت .
بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1128) و(304) وفاة و(432) تعافي
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