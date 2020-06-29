اخبار الخليج / اخبار اليمن

تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بكورونا في المناطق المحررة

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بكورونا في المناطق المحررة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بكورونا في المناطق المحررة

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء اليوم الإثنين، تسجيل (10) حالات إصابة جديدة وحالتين وفاة لحالات تم الإعلان عنها سابقاً وحالتي شفاء.

Advertisements

 

وذكرت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، أنه تم تسجيل ثمان حالات إصابة في حضرموت وحالتي إصابة في تعز، كما تم تسجيل حالتي وفاة وحالتي شفاء في حضرموت .

 

بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1128) و(304) وفاة و(432)  تعافي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بكورونا في المناطق المحررة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا