شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بكورونا في المناطق المحررة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا اليوم الإثنين، تسجيل (10) حالات إصابة جديدة وحالتين وفاة لحالات تم الإعلان عنها سابقاً وحالتي شفاء.

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وذكرت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، أنه تم تسجيل ثمان حالات إصابة في حضرموت وحالتي إصابة في تعز، كما تم تسجيل حالتي وفاة وحالتي شفاء في حضرموت .

بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1128) و(304) وفاة و(432) تعافي