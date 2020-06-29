البركاني يشيد بمواقف المملكة المتحدة الى جانب اليمن وشرعيته الدستورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

أشاد رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، بمواقف المملكة المتحدة الى جانب اليمن ودعمها لعملية السلام وجهود الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، وفقا لوكالة سبا الشرعية.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، السفير البريطاني لدى بلادنا مايكل ارون، والذي ناقش معه المستجدات على الساحة الوطنية المختلفة والجهود التي تبذل من قبل الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض باعتباره مدخلاً لمعالجة الأوضاع وتوحيد الجهود والحفاظ على أمن ووحدة اليمن واستقراره .

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كما تم مناقشة الجهود التي يبذلها المبعوث الاممي لدى اليمن مارتن جريفت للوصول الى عملية السلام الدائم والشامل.

من جانبه، جدد السفير البريطاني موقف بلاده الثابت الى جانب اليمن وشعبه..مشيداً بالجهود المبذولة في سبيل تنفيذ اتفاق الرياض ..مشيراً الى ان اتفاق الرياض يعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار في اليمن والحفاظ على سيادته.

ولفت الى ان المملكة المتحدة تبذل جهود كبيرة مع مختلف الأطراف والمبعوث الاممي والمجتمع الدولي لإخراج اليمن من أزمته الراهنة..مؤكداً ان السلام هو الخيار الأمثل.