شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأمريكي: " ترامب لن يضع الكمامة..ظروفه مختلفة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، سبب ظهور الرئيس دونالد ترامب غير مرتديا الكمامة مخالفًا الإجراءات الاحترازية الموصى بها. Advertisements وصرح الوزير بأن للرئيس دونالد ترامب " ظروف فريدة " هي سبب عدم وضعه كمامة، رغم حث حكومته المواطنين على القيام بذلك. وأضاف: " ترامب ليس مضطرا لاتباع توجيهات إدارته، لأنه كقائد للعالم الحر يتم اختباره بانتظام، وهو في ظروف مختلفة تمامًا عن بقيتنا ".

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