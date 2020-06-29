شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يصدرون حكما بإعدام "صالح البكيلي" تعزيراً في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت محكمة حوثية في العاصمة صنعاء أمس الأحد حكما يقضي بإعدام شاب عشريني بتهمة التخابر مع التحالف والحكومة.

وقال المحامي عبد المجيد صبرة" إن الشعبة الجزائية الاستئنافية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أصدرت حكمها النهائي بتأييد الحكم الابتدائي الذي يقضي بإعدام المواطن المختطف في سجون جماعة الحوثي "صالح محمد البكيلي" بتهمة التخابر واعانة العدوان المنسوبة إليه".

وأضاف - في منشور بصفحته على فيسبوك - "ظل المختطف عامين يتعرض لصنوف وأشكال متعددة من التعذيب الجسدي والمعنوي والتي ظلت بعض آثار ذلك التعذيب باقية في يديه وكتفه حتى تاريخ التحقيق معه في مايو من العام 2018".

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وتابع: "تم إثبات تلك الآثار في محضر التحقيق، وقد أكد المعتقل صالح البكيلي في محضر تحقيق النيابة ان الأقوال المنسوبة إليه أقواله، أما بصمتة وتوقيعه على تلك المحاضر فقد كانت نتيجة الضرب والتعذيب الذي تعرض له والذي لازالت آثاره باقية".

وكانت جماعة الحوثي قد اختطفت المواطن "البكيلي" من منزله بمحافظة حجة (شمال اليمن) في سبتمبر من العام 2016 ووجهت تهم كيدية وباطلة، وتم نقله إلى العاصمة صنعاء وتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي في سجون جماعة الحوثي، بشكل مروع.

والشاب صالح محمد علي يحيى البكيلي يبلغ من العم 23 عام، من مواليد محافظة حجه، وهو عاطل عن العمل ومؤهله العلمي ثانوية عامة ومتزوج ولديه ولد وبنتين ووالده عمره ستون عاما يعمل في رعي الأغنام، وتم اختطافه من منزله دون أي سبب.